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Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на железной дороге в Тюменской области

Общество, 16:03 07 ноября 2019

rzd.ru (архив) | Фото: rzd.ru (архив)

Проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Тюменской области начали следователи, сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

7 ноября в 6 часов 52 минуты на 2 тыс. 235 километре 3 пикета станции Заводоуковская под пешеходным мостом вблизи железнодорожного вокзала грузовой поезд сбил женщину 1982 года рождения.

По предварительным данным, машинист приближающегося грузового поезда заметил женщину, переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте. Он подал сигнал и экстренно затормозил. Но удара избежать не удалось. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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# гибель , проверка , следователи

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