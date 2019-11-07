Вопросы подготовки и восполнения кадрового резерва отрасли стали ключевыми на XII Вертолетном форуме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проблемы подготовки и восполнения кадрового резерва летного и технического состава в отрасли обсудили в Тюмени участники XII Вертолетного форума 7 ноября.

Руководитель летного комитета и член президиума Ассоциации вертолетной индустрии Александр Чурочкин рассказал, что парк вертолетной авиации в стране по данным на май 2019 года - 2 тыс. 726 воздушных судов. 53% из них - Ми-8Т, еще 33% - модификации этой модели, МТВ и АМТ. Авиакомпаний, имеющих сертификат эксплуатантов вертолетов, зарегистрировано 200.

По статистике Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации в 2018 году 50% летного состава в вертолетной индустрии старше 50 лет, 33% - старше 60 лет, до 29 лет - всего 1%. По данным Росавиации, в летном составе 35% человек в возрасте от 46 до 55 лет, 21% - от 56 лет, еще 21% - до 35 лет. Остро стоит потребность в кадрах. Опросы авиакомпаний это подтверждают: 20 предприятий отметили необходимость в 315 сотрудниках, в разрезе на всех эксплуатантов цифра будет еще более впечатляющей. Учитывая возраст основного числа летного состава, проблема с каждым годом будет только обостряться.

Директор Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского Александр Строганов отметил, что учреждение является единственным в России по первоначальной подготовке пилотов и бортмехаников на вертолеты Ми-8 и его модификации.

Ежегодный набор в колледж составляет 285 человек, по летной специальности - 100 будущих пилотов и 20 бортмехаников. Среднегодовая численность курсантов по всем специальностям - 1 тыс. человек. Больше всего среди зачисленных выходцев из Уральского и Сибирского федеральных округов. Востребованность выпускников - 100%, предложения по вакансиям превышают фактическое число специалистов.

Набор на летную специальность оптимален для отрасли при условии полной укомплектованности филиала летно-инструкторским и инженерно-техническим персоналом, в том числе при полной исправности всех имеющихся судов. Однако с этим у колледжа серьезные проблемы. Тренажерная база достаточна, но не хватает вертолетов первоначального обучения и выпускных вертолетов. При потребности в не менее 11 вертолетах первоначального обучения в наличии пять, из них исправно три. Из нужных 10 выпускных вертолетов фактически есть восемь, а исправно четыре. В ближайшие годы закончатся календарные сроки эксплуатации вертолета Ми-8, он подлежит замене на современные модификации.

Часть техники возможно отремонтировать только в европейских странах, что занимает продолжительное время и требует серьезных ресурсов. Александр Строганов подчеркнул, что в конце октября 2019 года Росавиация выделила дополнительные средства на ремонт и поддержание летной годности вертолетов, однако ремонт возможен не ранее марта 2020 года с учетом конкурсных процедур.

Помимо проблем с техникой, ощущается кадровый голод. По штату в колледже должно быть 14 пилотов, по факту - три, бортмехаников должно быть девять, в наличии четыре. Общая укомплектованность штата - менее 35%. Директор учреждения уверен: нужно пересмотреть систему оплаты труда, так как при существующей у педагогов нет мотивации для саморазвития и они уходят в другие авиакомпании.

Все это создает отставание по летной подготовке курсантов. На 6 ноября не завершили летную практику в установленные сроки 189 курсантов, из них 80 человек - выпускники 2018 года. Ряд авиакомпаний обращались в колледж для помощи и возможности организации налета курсантов на их базе, но это невозможно из-за несоответствия требованиям Министерства образования РФ и авиационным правилам. Благодаря партнерскому участию UTair и СКОЛ в учреждении удалось несколько сократить задолженность по выполнению летной практики, но проблема остается серьезной.

Участники секции пришли к единому мнению о том, что причина этого - в недофинансировании отрасли. Они намерены вынести это в резолюцию XII Вертолетного форума и направить в правительство РФ. Также прозвучали предложения внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты, чтобы снять ограничения по привлечению материальной базы авиакомпаний к прохождению летной практики курсантов и по использованию двухдвигательных вертолетов для первоначального обучения.

Итоговое пленарное заседание пройдет в тюменском технопарке 8 ноября.

Дарья Казакова