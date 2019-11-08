Лучшие сайты предприятий определят в Тюменской области

| Фото: konkurs-sites.ru | Фото: konkurs-sites.ru

До 18 ноября продолжится прием заявок на региональный "Конкурс сайтов". В нем принимают участие компании, заинтересованные в современных технологиях продвижения своих продуктов и услуг через интернет, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Опытные эксперты-практики оценят сайты компаний, подавших заявку на участие, выскажут мнения и дадут рекомендации.

Конкурс сайтов проводится по восьми номинациям:

"Лучший коммерческий сайт" - оценивается коммерческий потенциал сайта как инструмента продаж - тексты, графика, информационная архитектура, каталог товаров и т.д.

"Интернет-магазин" - оценивается удобство навигации, быстрый поиск, простота заказа.

"Инновационный дизайн" - оценивается юзабилити и оригинальность дизайна.

"Порталы и СМИ" - оцениваются тематические интернет-проекты для поддержки бизнеса других компаний - контент, функционал, полезность для предприятий.

"Продвижение в социальных сетях (SMM)" - оценивается связь сайта с социальными сетями и качество контента страничек, продвигающих бизнес.

"Стартап" - оцениваются сайты, созданные с сентября 2018 го по ноябрь 2019 года для новой бизнес-идеи.

"Социальный сайт" - оценивается социальная значимость сайта для региона и технологичность его исполнения: юзабилити, простота навигации, наглядность представления идеи сайта и т.д.

"SEO оптимизация" - наличие адаптивной версии под мобильные устройства, скорость загрузки сайта, наличие сайта в справочнике Яндекса, наличие сайта в Гугл.Бизнесе, использование микроразметки на сайте и т.д.

Заявки участников принимаются на сайте конкурса.

"За девятилетнюю историю конкурса в нем приняли участие более 360 предприятий и организаций, понимающих важность и эффективность работы с сайтом. Организаторы конкурса стремятся выявить новаторов в этой области, рассказать о них региону и "подтянуть" до высокого уровня многие другие предприятия, которые пока не задумываются об эффективности своих сайтов", - отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Победителей в каждой номинации наградят призами и подарками.

Участие в конкурсе бесплатное.