Триста зрителей собрал закрытый показ "Граната"

| Фото: Медиаполис | Фото: Медиаполис

Более 300 зрителей собрал закрытый показ фильмов-участников конкурса проектов "Гранат" в кинотеатре "Киномакс". Встреча подвела итог годового кинопроекта.

Зрителям представили 10 разных картин, каждая из которых вызывала активную реакцию в зале. После показа зрители делились впечатлениями об увиденном.

"Порой можно было забыть о том, что ты смотришь тюменское кино, кажется, что это фильмы с большими бюджетами, уровень очень высокий. Все без исключения были рады оказаться частью такого крупного и интересного мероприятия", - передали впечатления зрительского зала организаторы "Граната".

Напомним, конкурс проектов "Гранат" стартовал в конце 2018 года. Всего в проекте приняли участие 10 съемочных команд. На протяжении целого года они не только создавали свои работы, но и посещали образовательные мероприятия, где выступали федеральные спикеры.

В этом конкурсе нет победителей, их не определяли. Но организаторы давали возможность завоевать авторам приз зрительских симпатий - при выходе из зала зрители оставляли наклейки на постере понравившегося фильма.

Главная задача - провести команды через все этапы производства кино. Так, был большой этап планирования, когда съемочные команды не по разу переписывали сценарии. Начинающие кинематографисты учились вести документацию, по которой планировались съемки до выхода на площадку.

"Это ремесленнические процессы, то есть мы давали нашим ребятам ремесло. А дальше их ждут фестивали, кто-то будет выкладывать фильмы в интернет, несколько лент - это вообще пилоты, которые будут предлагать российским кинодеятелям", - пояснил креативный продюсер проекта Андрей Зубов.

Он рассказал, что 7 ноября был день обратной связи с участниками проекта. Ребята обсуждали будущее "Граната": к чему стремиться, как развивать тюменскую киноиндустрию и конкурс проектов в частности.

"Мы понимаем, что первый голод мы сбили. Ребята, которые вообще никогда ничего не снимали, сняли свои первые короткометражки. Дальше нам нужно разобраться, что станет для них следующим мотиватором.

Из обратной связи организаторы выделили несколько предложений. Некоторые заявляют, что если подрастет призовой фонд, то есть смысл дальше участвовать в проекте. Другие говорят, что будет интересно, если у проекта появится сильный наставник, например, платформа, готовая продолжить работать с идеей пилотной серии команды-победителя. Были предложения продолжить работу не только в части съемок кино, но и создания киношколы. В том числе участники мозгового штурма предложили сделать проект не ежегодным, а проводить "Гранат" раз в два года. С выводами кинематографисты не спешат - будут анализировать текущие результаты, заверил Андрей Зубов.

Ирина Ромашкина