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Прокурор Тюменской области проведет прием граждан в Вагае, Аромашево и Голышманово

Общество, 08:32 11 ноября 2019

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Личный прием граждан в Вагае, Аромашево и Голышманово проведет прокурор Тюменской области Владислав Московских 13 ноября.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с 9 часов 45 минут до 10 часов 30 минут состоится личный прием граждан в прокуратуре Вагайского района (ул. Ленина, 21).

В тот же день с 12 часов 45 минут до 13 часов 30 минут прокурор области проведет личный прием граждан в прокуратуре Аромашевского района (ул. Ленина, 168).

С 15 часов 45 минут до 16 часов 30 минут Владислав Московских примет граждан в прокуратуре Голышмановского района (ул. Красноармейская, 102).

При себе заявителям необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения.

Все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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# Владислав Московских , прием граждан

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