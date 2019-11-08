Незамерзайки бывают смертельно опасны, предупреждают специалисты Роспотребнадзора

| Фото: autostat.ru | Фото: autostat.ru

Ряд фальсифицированных стеклоомывающих жидкостей с содержанием метанола выявили инспекторы Роспотребнадзора в Тюменской области в результате контрольно-надзорных мероприятий с начала года, сообщает региональное управление ведомства.

По словам экспертов, потребителям непросто разобраться среди большого количества марок, правильно определиться в выборе качественной незмерзайки для повседневного использования.

Они поясняют, что большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов и красителей. В современных незамерзайках используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий запах ацетона, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, обладающий слабым запахом, неотличимым от запаха этилового, пищевого спирта, дешевый и хорошо очищающий стекла. При этом метанол – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую систему, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Специалисты управления регионального Роспотребнадзора советуют потребителям приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли, обязательно изучать информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности при ее использовании. Если безопасность и качество незамерзайки вызывают сомнение, то следует отказаться от покупки.