Дом северных людей созывает гостей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дни культуры коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области завершатся праздничной программой в Доме северных людей ("Увăс Мир хот") 10 ноября.

Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера Тюменской области начнет закрытие Дней культуры КМНС в 14 часов. Гостей ждет экскурсия, праздничная программа, дегустация блюд национальной кухни, а самые активные могут попробовать свои силы в северном многоборье: метании тынзяна на хорей, перетягивании палки на шкурах оленя, тройном национальном прыжке.

"В программе также дегустация блюд национальной кухни, в том числе выпечка хлеба в "нянь кер". Каждый найдет для себя занятие по душе", - пригласила председатель Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр" Ирина Малых.

Этностойбище находится в 30 км от Тюмени: следуя по объездной дороге, нужно повернуть в строну песчаного карьера. Адрес: Тюменский район, деревня Кыштырла, переулок Прохладный, 2.

Ирина Ромашкина