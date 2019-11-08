Восемь километров трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск стали четырехполосными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В два раза - с 7 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки - увеличилась пропускная способность восьмикилометрового участка трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск между селами Каскара и Борки после капитального ремонта. Дорога расширена до четырех полос, а транспортные потоки разделены парапетным железобетонным ограждением, что исключит лобовые столкновения.

Об этом на открытии дороги 8 ноября сообщил руководитель ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко. "Работы, проеденные на этом объекте в рамках капитального ремонта, стали, по большому счету, реконструкцией, - отметил он. - Это было сделано с максимальным использованием существующих конструктивов и повторным использованием материалов. Это значит, что ни один килограмм фрезированного лома не ушел в сторону - в дело пошло все".

В результате дорогу расширили с двух до четырех полос, а также построили две разворотные петли. В ходе ремонта установлено 108 дорожных знаков, 10,5 км одностороннего металлического ограждения, 7 км осевого барьерного ограждения и 4,7 км линии наружного освещения.

Проведен капитальный ремонт двух мостов – через лог и реку Березовка. Чтобы жители села могли безопасно переходить через дорогу, в Борках установлены два надземных пешеходных перехода.

Александр Бедусенко отметил, что уже в ближайшее время их оборудуют подъемными платформами для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан. Он добавил, что к 2025 году федеральная трасса от Тюмени до Тобольска будет расширена до четырех полос. В это же время дорожники продолжают расширять трассу от Тюмени до Екатеринбурга.

Николай Ступников