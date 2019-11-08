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Фильм о творчестве Иеронима Босха покажут в тюменском киноклубе "Молодость"

Общество, 17:18 08 ноября 2019

министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Беседа и показ фильма о творчестве художника Иеронима Босха начнутся в тюменском киноклубе "Молодость" в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 9 ноября в 15 часов, сообщают организаторы.

Киноклуб продолжает цикл заседаний и бесед об искусстве и дизайне. "В этот раз предлагаем раскрыть загадки Иеронима Босха, чье имя всегда было окружено ореолом тайны. Для современного зрителя восприятие картин этого нидерландского художника осложнено незнанием средневековой символики, в то время как предметы и их сочетания имеют вполне конкретные значения", — рассказали в киноклубе "Молодость".

Посетителям покажут британский фильм "BBC: загадки Иеронима Босха" 1981 года выпуска. Встреча состоится в конференц-зале библиотеки на первом этаже. Вход свободный.

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# искусство , киноклуб , творчество , фильм

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