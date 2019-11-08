Тридцать шесть семей тюменских железнодорожников справили новоселье

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36 семей тюменских железнодорожников стали обладателями собственных квартир, благодаря льготной ипотечной субсидии, среди новоселов - 18 молодых специалистов. С начала 2019 года работникам тюменского региона Свердловской железной дороги оказана корпоративная поддержка при выплате кредитов на приобретение жилья на общую сумму более 85 млн рублей, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Программа корпоративной поддержки предусматривает погашение компанией определенной части процентной ставки банка путем ежемесячного перечисления денежных средств на лицевой счет сотрудника. Таким образом, работники и молодые специалисты имеют возможность оформить ипотечный кредит без первоначального взноса, с процентной ставкой от 2% до 4,5% годовых (остальную часть погашает компания).

Кроме того, семьям, оформившим ипотечный кредит, при рождении ребенка в период погашения задолженности компания выделяет субсидию в размере 200 тыс. рублей. В этом году такую помощь в тюменском регионе СвЖД уже получили семь семей на сумму 1,4 млн руб.

Инвестиционная программа компании предусматривает предоставление технологического жилья сотрудникам, которые обеспечивают бесперебойную работу железнодорожного транспорта и нуждаются в благоустроенном жилье рядом со своими рабочими местами.