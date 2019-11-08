Дед Мороз отправляется в Тюмень

| Фото: фонд-тысупер.рф | Фото: фонд-тысупер.рф

Дед Мороз из Великого Устюга отправляется в грандиозное путешествие по 28 городам страны 9 ноября. Он прибудет в Тюмень 20-21 ноября.

Как сообщает организатор путешествия, Дед Мороз вместе с командой НТВ отправится в поездку по всей России, чтобы в каждом уголке страны зажглись новогодние елки и исполнились заветные желания детей и взрослых, которые продолжают верить в чудеса.

"Четыре года назад, запуская "Путешествие Деда Мороза с НТВ", мы не представляли, что наша благотворительная инициатива получит такую поддержку как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны спонсоров, благотворительных организаций, волонтеров и простых людей. Проект полюбили во всех уголках нашей страны, нас ждут, нам пишут, причем не только с просьбами о подарках, но и с предложениями помочь, осуществить чью-то мечту. Настало время, когда видны результаты, и наши герои рассказывают, каких успехов достигли благодаря медицинской помощи или желанию, которое мы смогли исполнить. В этом году вместе с новыми историями узнаем, как изменилась жизнь тех, кто уже встретился с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга", - анонсировал проект генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В 2019 году "Путешествие Деда Мороза с НТВ" охватит 28 городов. Волшебник привезет праздник в Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королёв, Мытищи, Раменское и в Москву.

Вместе с Дедом Морозом по России проедут известные журналисты и ведущие телеканала НТВ: Сергей Майоров, Сергей Малозёмов, Вадим Глускер, Игорь Полетаев, Елена Спиридонова, Айна Николаева и другие. Они вновь исполнят желания тех, кто больше всего в этом нуждается и больше всего в это верит — тех, кто прислал письмо в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге или почту dedmoroz@ntv.ru.

В каждом городе Дед Мороз и звезды НТВ встретятся с детьми в больницах и социальных учреждениях, поздравят ребят, лишенных родительского тепла, познакомятся с малышами, которые нуждаются в медицинской помощи. Для малообеспеченных и многодетных семей Дед Мороз также подготовил подарки и сюрпризы. Вместе со своими помощниками он будет устраивать праздничные мероприятия на улицах и площадях городах, а со звездами НТВ будет приветствовать журналистов на праздничной пресс-конференции.

За три года больших путешествий зимний волшебник вместе с НТВ проехал 40 тыс. км, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков. Только в 2018 году Дед Мороз порадовал ребят 7 тыс. 400 сладкими подарками и угостил жителей городов 30 тыс. леденцами.

За это время организаторы исполнили самые искренние и необычные желания. Одинокому отцу троих сыновей из Новосибирска подарили автомобиль, а юная балерина из Барнаула посмотрела "Лебединое озеро" на сцене Мариинского театра. Мальчик Саша из Екатеринбурга стал машинистом настоящего поезда, у семьи Рыбаковых из Ижевска в бане появилась новая печь, а у дедушки Саши из Омска – новые валенки. В Воронеже Дед Мороз совершил полет на вертолете вместе с девочкой Машей и подарил плуг для Тамары из Ростова и ее пятерых детей. Кемеровская семья поучила в подарок корову Ночку, а еще там произошла долгожданная, душевная встреча двух друзей.

Сюжеты о путешествии главного зимнего волшебника и его помощников будут выходить по будням на НТВ в программе "Утро. Самое лучшее", а также на страницах проекта в социальных сетях.

Как и в 2018 году, благотворительную акцию поддержит проект Dobro in Russia, а Дед Мороз снова станет гостем Международного форума добровольцев, который пройдет в Сочи.

Чтобы все заветные желания исполнились, "Путешествие Деда Мороза с НТВ" и благотворительный фонд "Ты супер!" запустили совместную добрую акцию #ЯДЕДМОРОЗ. Каждый, кто присоединится к ней, станет добрым волшебником и сделает так, чтобы все заветные мечты сбылись и подарки были получены.

Путешествие зимнего волшебника вместе с НТВ традиционно завершится торжествами на праздничной площадке фестиваля "Ледовая Москва" на Поклонной горе.