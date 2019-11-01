Зимняя школа нефтегазового инжиниринга пройдет в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Зимняя школа нефтегазового инжиниринга пройдет в Тюменском государственном университете в январе-феврале 2020 года в рамках студенческой олимпиады "Я – профессионал", сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

"Уже третий год мы проводим зимние школы для участников олимпиады. Здесь они встречают единомышленников, многие впервые оказываются в другом городе, могут практически на равных пообщаться с топ-менеджерами крупных компаний. Полученные знания помогают ребятам определиться с выбором места работы, а также прокачать свои навыки. Это глубокое погружение в профессию, – рассказала руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара. – В этом году партнерами школы в Тюмени стали "Сибур-Тобольск", "Шлюмберже", "Бейкер Хьюз", ПАО "Газпром нефть" и многие другие российские компании".

Как уточнил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков, в этом году заявки смогут подать все участники отборочного онлайн-этапа олимпиады. Ребятам нужно написать мотивационное письмо, по результатам которого самые амбициозные и перспективные получат приглашения на зимние школы. Заявки будут принимать до 23 часов 59 минут по московскому времени 8 декабря.