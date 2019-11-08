Дмитрий Песков наградил тюменскую "Точку кипения"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков вручил тюменской "Точке кипения" награду за проведение всероссийской акции "IТ-диктант" в номинации "Масштаб".

7 ноября в Санкт-Петербурге открылся баркемп "Национальная технологическая революция 20.35", в рамках которого вручили награды "Точкам кипения", показавшие лучшие результаты на конкурсе "Осенний навигатор-2019".

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, награду из рук Дмитрия Пескова – глобус для захвата мировых рынков – получила директор департамента информатизации Тюменской области, лидер тюменской "Точки" Мария Рудзевич.

По инициативе "Точки кипения – Тюмень" в сентябре 2019 года по всей России к участию во Всероссийской акции по информационным технологиям "IТ-диктант" привлекли больше 48 тыс. человек.

"Совместная работа позволила нам добиться такого масштаба и результата. Как инициаторам акции приятно, что нас поддержали в достижении главной цели – привлечь внимание граждан и общественности к вопросам цифровой грамотности. Благодаря IТ-диктанту проверить свои цифровые навыки и знания смогли жители как Тюменской области, так и других 82 регионов нашей страны. Я уверена, что результаты каждый из регионов использует для проведения мероприятий по повышению уровня цифровой грамотности в рамках национальной программы "Цифровая экономика"", – прокомментировала Мария Рудзевич.

"Точка кипения – Тюмень" открылась по инициативе регионального департамента информатизации в конце марта 2019 года. На базе "Точки кипения – Тюмень" реализуются инициативы по направлениям цифровой экономики: "Цифровые технологии", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность". За это время в пространстве провели и организовали более 250 мероприятий.