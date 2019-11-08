Инна Лосева: региональный бюджет позволит реализовать экономические и социальные программы

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Бюджет Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов позволит продолжить реализацию основных экономических и социальных программ. Такую точку зрения высказала председатель комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, комментируя итоги очередного заседания комитета, на котором рассматривался проект главного финансового документа региона.

"Индекс промышленного развития, ввод жилья, развитие транспортной структуры, создание новых производств, - пояснила она, - будут и дальше развиваться и расти такими же темпами".

Объем государственной поддержки экономики в новом бюджетном цикле, как доложил заместитель директора Департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, составит 38 млрд 416 млн рублей

"Из них 14 млрд рублей в течение трех лет планируется направить на повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства области, - пояснил он. На развитие транспортной инфраструктуры юга области запланировано более 36 млрд рублей.

На улучшение жилищных условий населения на три года запланировано почти 17 млрд 700 млн рублей. Это позволит почти 8 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.

Почти 2 млрд 700 млн рублей запланировано на содействие занятости населения. Запланированные средства позволят ежегодно обеспечить трудоустройством в среднем 30 тыс безработных граждан.

Особое внимание – охране окружающей среды – более 1 млрд 400 млн рублей запланировано на рекультивацию и ликвидацию свалок отходов, а также на создание контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов.

Почти 103 млрд рублей планируется направить на реализацию мероприятий программы "Сотрудничество".

Борис Олейник