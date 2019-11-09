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Роспотребнадзор назвал кухонные губки идеальными инкубаторами для бактерий

Общество, 14:12 09 ноября 2019

www.hozdom.com | Фото: www.hozdom.com

Менять губки для мытья посуды раз в неделю и не хранить на одной полке готовые и сырые продукты посоветовал россиянам Роспотребнадзор. Инфографика размещена на сайте ведомства.

По словам специалистов, губки для посуды - идеальные инкубаторы для бактерий, которые могут быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Также не стоит оставлять надолго грязную посуду в раковине и долго хранить мусор в квартире.

Роспотребнадзор призвал мыть раковину и мусорное ведро с дезинфицирующим средством, насухо вытирать посуду и столешницу после мытья и стирать кухонные полотенца раз в неделю. Кроме того, необходимо держать в чистоте ручки бытовой техники и мебели - на каждой четвертой обнаружена невидимая глазу плесень.

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# гигиена , кухня , Роспотребнадзор

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