Российские ученые разработали новые методы лечения гепатита B

| Фото: kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования. Это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, пишет РИА Новости.

На данный момент в практике здравоохранения используются различные наборы реагентов, которые определяют генетическую предрасположенность к ишемическому инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбофилии и другим.

Институтом Роспотребнадзора впервые в России разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии.