  • 10 ноября 201910.11.2019воскресенье
  • USD63,7295
    EUR70,4211
  • В Тюмени -4..-6 С 1 м/с ветер северный

Российские ученые разработали новые методы лечения гепатита B

Общество, 15:31 10 ноября 2019

kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования. Это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, пишет РИА Новости.

На данный момент в практике здравоохранения используются различные наборы реагентов, которые определяют генетическую предрасположенность к ишемическому инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбофилии и другим.

Институтом Роспотребнадзора впервые в России разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гепатит , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:44 10.11.2019Тюменский отряд "Белая сова" рассказал, как правильно искать людей
17:02 10.11.2019Россияне стали больше тратить на товары для спорта
16:48 10.11.2019Тюменцев научат отличать молодежные тренды от реальных киберугроз
15:54 10.11.2019Псковские археологи обнаружили подпольное казино 17 века