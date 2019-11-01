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Молодежный форум инвалидов "Интенсив-2019" пройдет в Тюмени

Общество, 14:59 11 ноября 2019

департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

Молодежный форум инвалидов Урала и Сибири "ИНТЕНСИВ-2019" пройдет в Тюмени 12-17 ноября, сообщает региональный департамент социального развития.

Участников ждет образовательная программа по социальному проектированию, семинары, лекции и практические занятия, посвященные социальному предпринимательству, где можно будет пообщаться с опытными наставниками и экспертами. Рабочей площадкой форума станет парк-отель "ЛетоЛето".

"Интенсив" станет для многих хорошей школой, мотивацией и, возможно, точкой роста", – отметил председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко.

На мероприятиях форума будут активно работать и помогать участникам с особенностями здоровья волонтеры Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

За дополнительной информацией можно обращаться в областную организацию Всероссийского общества инвалидов по телефону 8(3452) 56-89-40 (доб.5), электронная почта: voi72@bk.ru.

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# инвалиды , интенсив , форум

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