Пим дырявый предлагают сделать ишимцам к конкурсу валенок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодный конкурс "Сибирский валенок-2019" стартовал в Ишиме 8 ноября, сообщает музей "Городская управа". Горожанам предложена новая номинация – "Пим дырявый", для участия в которой нужно убедительно стилизовать валенок под старину.

Конкурс приурочен к историческим событиям, которые проходили в Ишиме в течение двух столетий. На Никольскую ярмарку приезжали театры со всей России, устраивались петрушечные представления. "Сибирский валенок" продолжает сложившиеся в городе вековые традиции.

Слоган конкурса прежний – "От Ишима до Амура валенки - предмет гламура!".

К участию приглашают всех желающих. Конкурс проводится по номинациям: "Русский шик" (художественное оформление валенок); "Валенок как новогодний сувенир", "Чудеса из шерсти" и "Пим дырявый".

Прием работ идет до 4 декабря в музее "Городская управа" по адресу: Ишим, ул. Ленина, 64.

Финал конкурса, открытие выставки и награждение участников пройдут 6 декабря в 16 часов.

Вопросы по телефону 8 (34551) 5-15-22.