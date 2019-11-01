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Проект "Отряды мэра" - финалист Всероссийской премии "Траектория"

Общество, 14:15 11 ноября 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Финалистом премии лучших практик профессионального самоопределения молодежи "Траектория" стал тюменский проект летней трудовой занятости несовершеннолетних "Отряды мэра".

Профориентационная инициатива вошла в Топ-24 лучших практик из нескольких сотен, представленных на конкурс со всей страны, сообщают в администрации Тюмени. "Отряды мэра" заявлены в номинации "Профессиональный выбор". В конкурсе также представлены следующие номинации: "Моя профессия", "Работающая молодежь", "Цифровизация", "Спортивная профориентация" и "Профориентация ОВЗ".

В 2019 году по программе летней занятости "Отряды мэра" школьники получили 4 тыс. 211 рабочих мест по 48 специальностям.

25 ноября в Общественной палате РФ состоится подведение итогов премии, которую организовали Росмолодежь и Российский центр содействия молодежному предпринимательству.

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# конкурсы , отряды мэра , трудоустройство подростков

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