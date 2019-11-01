Реализацию прав граждан на выплату пособий по обязательному социальному страхованию обсудили в Тюмени

| Фото: организаторов круглого стола | Фото: организаторов круглого стола

Реализацию прав граждан на выплату пособий по обязательному социальному страхованию обсудили на круглом столе в редакции газеты "Комсомольская правда Тюмень" с региональным отделением Фонда социального страхования, сообщают организаторы.

И.о. управляющего Тюменским региональным отделением ФСС Динара Поштаренко отметила, что, получая своевременные выплаты, к примеру, по больничному листу, мало кто из работавших задумывается, какой сложный путь проходят финансовые потоки, обеспечивающие им социальную защищенность. "Государственная копилка, гарантирующая социальные выплаты, может пустеть при безответственном подходе работодателей к уплате страховых взносов, - говорит она. - Поэтому несвоевременная или неполная уплата страховых взносов работодателями, отсутствие легальных трудовых договоров с наемными работниками, а также наличие "серых" зарплат, то есть сокрытие реальных доходов- все это является нарушением законодательства в части социальной защиты трудящихся".

| Фото: организаторов круглого стола | Фото: организаторов круглого стола

Депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова добавила, что на разных интернет-ресурсах и в личном общении с тюменцами встречается много вопросов по теме выплат в связи с отпуском за уходом по ребенку и в связи с рождением ребенка.

"Как показывает практика недовольства, проблемы и негативные эмоции возникают из-за недостатка информации. Когда вопрос понятен, понятно и в каком направлении двигаться в той или иной ситуации. При этом часть вопросов как раз затрагивает сферу защиты прав в случае, если работодатель ликвидируется, или его счета закрыты, или он не стадии банкротства", - рассказала Елена Кашкарова.

Она добавила, что в 2020 году вступят в силу изменения, которые смогут эти проблемы решить, но всем участникам этого процесса предстоит большая работа по информированию населения о нововведениях.

Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения ФСС РФ Ольга Велижанина напомнила, что на сегодняшний день Фонд социального страхования РФ осуществляет функции по контролю за осуществлением двух видов обязательного социального страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По ее словам, в 2019 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в регионе составляет 5 тыс. 100 рублей за месяц, по уходу за вторым и последующим ребенком - 7,5 тыс. рублей за месяц. Максимальный размер пособия в 2019 году достиг суммы 26 тыс. рублей за месяц. При этом размер минимального пособия по беременности и родам в 2019 году составил 59 тыс. 700 рублей, максимальный - 301 тыс. рублей

Чуть больший размер выплаты в месяц полагается при временной нетрудоспособности при заболевании, травме, или по уходу за больным членом семьи. Так, минимальный размер пособия составляет 12 тыс. 800 рублей за месяц, максимальный - 64,5 тыс. рублей за месяц. Аналогичный минимальный размер выплаты и при временной нетрудоспособности вследствие несчастного случай на производстве – 12 тыс. 800 рублей, а вот максимальный размер в регионе составляет - 309 тыс. рублей за месяц.

За 2018 год региональным Фондом социального страхования выплачено пособий по временной нетрудоспособности и связи с материнством на сумму 5,6 млрд рублей.

| Фото: организаторов круглого стола | Фото: организаторов круглого стола

Участники круглого стола отметили, что работодатели не всегда исполняют свои обязательства по выплате пособий. В таких случаях региональное отделение ФСС принимает меры, направленные на восстановление нарушенных прав работников, и осуществляет выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на лицевые счета получателей. Так, по словам и.о. заместителя управляющего тюменским региональным отделением ФСС РФ Антона Ионова, только за 2018 год на лицевые счета 319 жителей региона поступило более 17 млн рублей. За 9 месяцев 2019 год месяцев - 139 человек получили выплаты на сумму 10 млн рублей.

Всего по состоянию на 15 октября в Тюменской области в процедуре банкротства находятся 352 предприятия, а это значит, что социальные выплаты не получили тысячи застрахованных граждан.

"Для практического содействия в реализации прав застрахованных граждан, не получивших пособия по вине недобросовестных работодателей, территориальные органы Фонда организуют работу по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Сотрудники также могут представлять интересы граждан в судах при наличии надлежащим образом оформленной доверенности", - сказал Антон Ионов.

Вторым вопросом круглого стола стала неформальная занятость и распространенная во многих регионах России практика выплаты "серых" зарплат.

Как рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, жители региона регулярно обращаются с жалобами на нарушения их трудовых прав, невыплаты заработной платы.

"Мы сейчас отправили в прокуратуру обращения, у нас семь человек обратились. Этот индивидуальный предприниматель задолжал зарплаты кому 40 тысяч, а кому 60 тысяч рублей. И вот, когда он людям не заплатил, тогда они к нам пришли", - сказал он, добавив, что договора найма на руках у работника не было, а у предпринимателя же он был составлен на 11 тыс. рублей.

За 10 месяцев 2019 года в регионе были погашены долги по зарплате в сумме более 660 млн рублей. Всего же с начала 2019 года тюменские прокуроры в сфере трудовых прав выявили свыше 6,8 тыс. нарушений закона, из них более 5 тыс. касались оплаты труда. Для их устранения опротестовано более 400 незаконных правовых актов, внесено более 660 представлений, в суды предъявлено более 2 тыс. 100 исковых заявлений, объявлено более 200 предостережений. По актам прокурорского реагирования более 980 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Избежать проблем с получением положенных выплат гражданам помогут нововведения, которые вступят в силу в Тюменской области 2020 года. Действующий в настоящее время зачетный принцип уплаты взносов уступит место прямым выплатам.

"Проект "Прямые выплаты" реализуется в части субъектов Российской федерации еще с 2011 года. Он успел показать свою эффективность в части своевременного получения работниками необходимых им пособий", - отметила заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов регионального отделения ФСС РФ Наталья Озерова.

По ее словам, от перехода на прямые выплаты выигрывают все участники трудового процесса. Так, для застрахованных лиц главные преимущества нововведений – это высокий уровень и качество предоставления социальных гарантий, правильность расчета пособий и осуществление выплат в установленные сроки, предотвращение конфликтных ситуаций с работодателем, и что немало важно - независимость от финансового состояния страхователя.

Для страхователя прямые выплаты хороши тем, что минимизируется участие в обеспечении страховыми выплатами работников, сокращается количество проверок, упрощается отчетность, которую необходимо ежеквартально предоставлять работодателями в территориальные органы фонда.

Что касается фонда, то главное преимущество перехода на прямые выплаты – это прозрачность выплаты страхового обеспечения без участия посредников, ведение персонифицированного учета застрахованных лиц, получивших пособия, создание системы сплошного контроля за обоснованностью назначения пособия и правильностью расчета его размера.