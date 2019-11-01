Подведены итоги интенсива "Профлаборатория"

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

12 тюменцев пригласили на повторное собеседование, еще одного - на стажировку по результатам образовательного интенсива "Профлаборатория", который прошел в Тюмени, сообщает мультицентр "Моя территория".

Событие собрало 106 молодых специалистов и представителей 11 компаний-работодателей, в том числе Сбербанка, агентств недвижимости "Этажи" и "Сова", 2ГИС, Adidas, агенства кадровых решений "Аэлита", сети фитнес-клубов A-gym, российской сети магазинов настольных игр "Мосигра", ресторана Green House.

"Мы создали условия для диалога работодателей и молодых специалистов. Участники не просто научились составлять резюме, правильно вести себя на собеседовании, но и применили полученные знания на практике. Молодые специалисты пообщались с представителями ведущих компаний Тюмени. Самые активные и инициативные соискатели попробуют стать частью их команд, — пояснила руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Участники посетили четыре тематических блока. Вместе с HR-специалистами компаний обсудили, как вести себя на собеседовании. В ходе профориентационных игр создали индивидуальные профессиональные карты для определения навыков и интересов.

Также тюменцы послушали лекцию от федерального эксперта — генерального директора центра "Дизайн карьеры" Лейлы Марадзе. На "быстрых свиданиях" молодые специалисты пообщались с будущими работодателями.

12 соискателям предложили прийти на повторное собеседование, одной участнице сразу предложили стажировку.

"Я не ожидала, что одно событие может так сильно изменить мое представление о рынке труда в Тюмени. Думала, что пройти собеседование — нереально, потому что работодатели — серьезные люди с высокими требованиями к кандидату. Но оказалось, что они такие же как и я, только немного целеустремленнее и старше на пару лет. Я вдохновилась их примером: захотела двигаться вперед и найти работу. Мое профессиональное призвание нашло меня быстро: в первой организации мне предложили место, — рассказала Александра Шергина, получившая предложение пройти стажировку в филиале российской сети магазинов настольных игр "Мосигра".