В Викулово выбрали лучший наряд из денима

| Фото: Викуловский ДК во Вконтакте | Фото: Викуловский ДК во Вконтакте

Конкурсно-развлекательная программа "Джинсобум" прошла в Доме культуры с. Викулово 10 ноября для участников семейного клуба "Счастливы вместе". Взрослые и дети создавали свой наряд из денима.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева.

"14 человек приняли участие в этой программе. Джинсовая одежда – универсальная, практичная - стала главной для встречи участников клуба. Отдельные подарки мы вручили тем, кто пришел к нам в джинсовой одежде – выдержал дресс-код мероприятия", - говорит она.

| Фото: Викуловский ДК во Вконтакте | Фото: Викуловский ДК во Вконтакте

Сценарий праздника был основан на популярных музыкальных композициях, в которых есть тема самых популярных брюк, которую Ливай Страусс использовал для пошива первых классических джинсов. Викуловчане угадывали фрагменты из фильмов и мультфильмов, в которых есть элементы джинсовой одежды.

"Самое интересное – это то, что участники клуба смогли примерить на себя роль модельера. Они изготовили свои эскизы с денимом и подручными материалами, которые мы приготовили для конкурса. За пять минут нужно было предложить свой уникальный наряд, который они разместили на ватмане. Затем мы организовали показ мод", - рассказала Анастасия Шипачева.

| Фото: Викуловский ДК во Вконтакте | Фото: Викуловский ДК во Вконтакте

В завершении программы прошла фотосессия на фоне тематического баннера. Все участники клуба "Счастливы вместе" получили призы от организаторов.

24 ноября участники семейного клуба будут готовиться ко Дню матери - изготовят праздничную открытку.

Анжела Лебедева