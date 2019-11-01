Тюменцы могут высказать пожелания по благоустройству дворов

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Предложения по поводу благоустройства ряда дворов могут внести жители Тюмени, сообщает администрация города.

В 2020 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019 – 2025 годы" планируют благоустроить следующие территории: ул. 50 лет ВЛКСМ, 89, 91, 91а, 91б, ул. Тульская, 2а; ул. 50 лет ВЛКСМ, 81, 81а; проезд Геологоразведчиков, 33, ул. Тульская, 4; ул. Республики, 176; ул. Жуковского, 76, 80, 84; ул. Ершова, 11, 13; ул. Рижская, 76; ул. Рижская, 78.

Генеральные планы по благоустройству этих территорий уже направили в управляющие организации, старшим по домам.

Обсуждение и согласование генеральных планов состоится в управе Ленинского административного округа по адресу: ул. Мельникайте, 74, каб. № 304. С графиком проведения собрания можно ознакомиться здесь.

Старшие по домам и представители управляющих организаций подготавливают перечень предложений и замечаний, которые будут обсуждаться на встрече. Тюменцам предлагают ознакомиться с планом благоустройства территорий в управляющей организации или у старшего по дому. Жители Тюмени могут передать им замечания и предложения для последующего обсуждения в управе Ленинского административного округа до 18 ноября.

Все вопросы можно задать, обратившись в управу Ленинского административного округа Тюмени по телефонам: 20-41-94, 20-39-26.