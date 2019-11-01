В Тобольске обновится маршрутная автобусная сеть

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два новых автобусных маршрута появятся в Тобольске в 2020 году.

Об этом на пресс-конференции 12 ноября рассказал начальник отдела транспорта и связи администрации города Федор Духно. По его словам, новые маршруты свяжут отдаленные микрорайоны с центральной частью города.

"В следующем году запланирован запуск 17-го и 18-го маршрутов. Первый из них будет сообщением "ДК Синтез-Дом отдыха". Маршрут №18 будет ходить от ДК Синтез до микрорайона Строитель. На маршрутах будут работать автобусы малого класса вместимости, выполняя по 18 рейсов в день", - отметил Федор Духно.

Сейчас маршрутная сеть Тобольска составляет 421 км и состоит из 30 маршрутов. Из них 25 городских, три пригородные, два дачных. До конца 2019 года в городе заменят 19 автобусных павильонов. В 2020 году обновят 50 автобусных остановок в центральной части города и в исторической части. На семи конечных остановках будут установлены биотуалеты.

"Сейчас мы определяемся с концепцией новых павильонов. Уже разработан дизайн-бук, ищем поставщика, который сможет за разумные деньги поставить современные остановки. Они должны удовлетворять потребности горожан и вписываться в архитектурную составляющую города", - подчеркнул Федор Духно.

С января 2020 года в Тобольске заработает автоматизированная оплата поездок. Теперь терминалы будут способны считывать все виды льготных транспортных карт. Пенсионерам для проезда в автобусе будет достаточно предъявить только саму карту без дополнительных документов. Возмещение расходов перевозчику из средств городского бюджета будет производиться за каждого пассажира, воспользовавшегося правом льготного проезда.

Как рассказал директор Тобольского ПАТП Сергей Кугаевский, проездные для школьников и студентов будут именные и с фотографией, печататься будут по справке учебного заведения.

"Проездные будут длительного действия. Первый раз его необходимо будет заполнить со школьной справкой. В дальнейшем задача родителей ежемесячно пополнять карту на сайте "Тюменской транспортной системы" или в терминалах. Стоимость проездного на 60 поездок составит у школьников 1 тыс. рублей или 16,6 рубля за проезд. Студенческий проездной будет стоить 1 тыс. 100 рублей или 18,3 рубля за поездку", - разъяснил Сергей Кугаевский.

Директор пассажирского предприятия также отметил, что автобусный парк Тобольска за последние годы существенно помолодел. Средний возраст машин составляет пять лет. С 2018 года появись 37 новых автобусов разных классов вместимости. В 2019 году было закуплено 12 новых автобусов. В следующем году компания "Газпром" планирует построить в Тобольске две газовые заправки. После введения их в эксплуатацию будут закуплены новые автобусы на газу.

Евгений Новосёлов