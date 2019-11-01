Двести тысяч рублей получат тюменцы на реализацию социально значимых проектов

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Защита проектов-участников "Модульной школы" начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 13 ноября в 18 часов 30 минут. Тюменцы представят экспертному совету идеи своих социально значимых инициатив, сообщает учреждение.

Восемь проектов смогут получить финансовую поддержку в размере 25 тыс. рублей. Четыре из них — онлайн-события, остальные четыре пройдут на улицах Тюмени. На очной защите эксперты познакомятся с идеями участников и дадут рекомендации по реализации.

Жители города увидят перформанс, который поднимает проблему одиночества, социальный ролик о восприятии современного искусства, примут участие в эковечеринке об осознанном потреблении и других событиях.

"Команды успешно прошли все модули и получили необходимые знания. Чувствуется, что от теории им хочется перейти к практике. На защите нам важно увидеть горящие глаза людей, желающих во чтобы то ни стало реализовать свой проект. Как показывает практика, если человек по-настоящему любит свою идею и горит ею, то он точно сможет воплотить ее", — сказал руководитель проекта "Модульная школа" Иван Карачев.

Образовательная программа завершилась 10 ноября. 80 участников улучшили свои навыки и научились архитектуре, инжинирингу, администрированию и основам медиапродвижения проектов. При прохождении каждого блока они применяли эти знания для разработки собственных инициатив. Им помогли региональные кураторы и наставники, которые были закреплены за каждой из команд на первой встрече.