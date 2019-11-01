Бизнесмены из Азии и Африки приедут на первый Тюменский экспортный форум

| Фото: организаторов "Тюменского Экспортного Форума" | Фото: организаторов "Тюменского Экспортного Форума"

Более 30 российских и зарубежных спикеров, работающих в сфере экспортной деятельности, экономики и бизнеса, выступят на первом "Тюменском экспортном форуме" в Тюменском технопарке 3 декабря.

Регистрация для участников стартовала на официальном сайте проекта exportforum.ru, сообщают центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Событие, которое пройдет с участием губернатора региона Александра Моора, проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

На форуме откроется выставочная экспозиция с презентацией лучших образцов продукции тюменских экспортеров, будут организованы площадки для B2B-переговоров и консультации по внешнеэкономической деятельности.

Модератором форума выступит ведущая федерального телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская. Участие в нем руководители международных компаний, представители бизнеса стран Африки и Азии.

Завершит "Тюменский экспортный форум" торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса "Экспортер года". Бюджет премии - 750 тыс. рублей.

Победители регионального конкурса выдвигаются на Всероссийскую премию правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.