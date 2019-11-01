Ученики ФМШ стали лучшими на турнире юных биологов

| Фото: Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Команда "СПР" областной физико-математической школы стала победителем тюменского этапа всероссийского турнира юных биологов. По итогам трех боев ребята набрали наибольшее количество баллов и обошли, тем самым, команду "Дикий тип" из Верхней Пышмы Свердловской области и команду лицея №93 "Матрикс" из Тюмени.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель директора физико-математической школы, учитель биологии Денис Трушников, в число призеров вошли также семиклассники физико-математической школы – команда "Желудь". Ребята соревновались наравне с учащимися 10 и 11 классов и смогли отстоять свои решения, доказать, что владеют биологией, показать свое умение докладывать, оппонировать и рецензировать. Семиклассники разделили третье место с командой "Матрикс".

Подготовку к турниру школьники начали еще в апреле. Тогда им были даны 15 задач, которые не предполагают однозначного решения, но требуют работы с научной литературой. С ребятами работали учителя биологии, которые подсказывали им научную литературу, помогали с переводами иностранных публикаций, изучали современную биологическую литературу.

Так, в задаче "Триатлон" предлагалось выбрать чемпионов по триатлону среди беспозвоночных и позвоночных животных. "Надо было показать, какие анатомо-физиологические особенности характерны для конкретного животного, с какими проблемами оно сталкивается, когда переходит от одного вида активности к другому. Например, утка умеет плавать, прыгать и летать, но все делает медленно и не может быть чемпионом. Здесь необходимо было выходить с уровня вида на уровень рода и назвать в качестве победителя род пантер. Именно такое понимание современной таксономии позволило выиграть нашей команде", - рассказал Денис Трушников.

Проходил турнир в течение двух дней. В биобоях встречались по три команды, каждая из которых по очереди выступала в роли докладчика, оппонента и рецензента. Команде-оппоненту предстояло вызвать команду-докладчика на решение одной из задач. Сначала звучал доклад, затем выступал оппонент, после этого команды вступали в двустороннюю полемику, которую отслеживал рецензент и высказывал свою точку зрения. В конце боя члены жюри задавали вопросы и выставляли итоговые оценки.

"Биологические турниры были довольно сложными и напряженными, дискуссии длились по несколько часов. К нам приехала команда из Верхней Пышмы "Дикий тип" - победитель Уральского Федерального округа. Они уже очень опытные, и то, что тюменская команда, которая выступала второй раз в жизни, победила со значимым перевесом, это большое достижение", - добавил Денис Трушников.

По его словам, Всероссийский турнир юных биологов – единственное в своем роде соревнование для школьников в России. Он проходит уже тринадцатый год, Тюмень присоединилась к нему в 2019 году. Первый пробный турнир прошел на базе областной физико-математической школы весной 2019 года. Тогда оргкомитет высоко оценил уровень организации мероприятия и включил Тюмень в число региональных площадок по отбору на всероссийский турнир.

Победители и призеры тюменского турнира биологов представят регион на Всероссийском турнире, который пройдет в декабре 2019 года и в феврале 2020 года в Москве.

Любовь Голышева