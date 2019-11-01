Фестиваль научного кино представит новую программу в Тобольске

| Фото: организаторы фестиваля актуального научного кино ФАНК | Фото: организаторы фестиваля актуального научного кино ФАНК

Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет в Тобольске с 27 ноября по 1 декабря, сообщают организаторы мероприятия.

На фестивале покажут новинки мирового документального кино – фильмы "Мы роботы", "Самое неизведанное", "Изобретая будущее", "Почему мы креативны?", "Плот", а также фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни". Из представленных картин зрители узнают, как роботы взаимодействуют с людьми в повседневной жизни; как возникла жизнь и что такое время; как феномен креативности отразился на трудах и творчестве известных исследователей, политиков, музыкантов и художников; как молодые ученые решают экологические проблемы в разных уголках планеты. После показов состоятся открытые дискуссии с экспертами.

В зоне VR-технологий самые юные гости фестиваля, надев очки виртуальной реальности, смогут почувствовать себя космонавтом, отправиться в поисково-спасательную операцию вместе с волонтерским отрядом "Лиза Алерт" и побывать на крупнейшем нефтехимическом заводе "ЗапСибНефтехим". Кроме того, на фестивале дети смогут испытать 3D-ручку, порисовать на воде и провести настоящий химический эксперимент.

Лекционную часть откроет преподаватель теории и практики монтажа во ВГИК (Москва) Елена Солодкова. Лекция "Кино своими руками: неординарные изобретения и инженерные находки в истории кинематографа" будет посвящена тому, как менялись рабочие инструменты кинематографистов в течение последних ста лет.

| Фото: организаторы фестиваля актуального научного кино ФАНК | Фото: организаторы фестиваля актуального научного кино ФАНК

В рамках фестиваля в Свободном молодежном театре состоится финал Science Slam, научного стендап-шоу, в ходе которого молодые ученые с помощью режиссеров и актеров театра продемонстрируют свои научные разработки. Участниками финала станут победители региональных этапов проекта, среди которых специалисты из Нижнего Новгорода, Благовещенска, Дзержинска, Губкинского и Пыть-Яха.

Гость фестиваля – главный физик-экспериментатор России Алексей Иванченко – проведет физико-химическое шоу со спецэффектами OpenLab Show.

События пройдут на трех площадках – в мультицентре "Моя территория", кинотеатре "Апельсинема" и Свободном молодежном театре.

Вход на кинопоказы свободный. Регистрация на события доступна по ссылке.