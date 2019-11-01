Тюменские предпенсионеры осваивают новые профессии и находят работу

| Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области

3 тыс. 83 жителя региона предпенсионного возраста обратились в органы занятости в 2019 году. Об этом рассказала начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Ведрова на круглом столе "Обучение и трудоустройство поколения 55+", который прошел в Тюмени 12 ноября.

Из общего числа обратившихся предпенсионеров более 700 человек направлены на обучение, 577 трудоустроены. За год было организовано 13 специализированных ярмарок вакансий для представителей старшего поколения.

Ирина Ведрова сообщила, что под эгидой реализации нацпроекта "Демография" в Тюменской области организовано обучение работников предпенсионного возраста. Занятия в среднем длятся не дольше трех месяцев, по итогу слушатели получают документы установленного образца. Если предпенсионер безработный - ему выплачивается стипендия в размере 11 тыс. 280 рублей, увеличенных на размер районного коэффициента. Если же человека на обучение направила организация - ей компенсируют расходы в размере 65 тыс. 707 рублей.

Плановый показатель по обучению предпенсионеров в 2019 году на Тюменскую область - 463 человека. Однако он уже перевыполнен. Предприятия и организации региона заключили договоры на компенсацию затрат по обучению граждан предпенсионного возраста на 575 человек. Закончили обучение 310 человек, еще 265 представителей старшего поколения учатся. Финансовые возможности позволяют еще проводить обучение предпенсионеров, подчеркнула Ирина Ведрова. До 2024 года в планах обучить не менее 2 тыс. 778 граждан.

В программы обучения включают и цифровые модули. Благодаря сотрудничеству департамента труда и занятости с региональным департаментом информатизации люди старшего возраста изучают основы работы в интернете, интернет-маркетинг и многое другое.

Дарья Казакова