Смотр-конкурс творчества молодых людей с ОВЗ пройдет в Ялуторовске

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте

Смотр-конкурс творчества молодых людей с ограниченными возможностями здоровья "Это вы можете" пройдет в Ялуторовске 28 ноября в седьмой раз. Он приурочен к Международному дню инвалидов. В очередной раз мы хотим показать всем, что люди с особенностями здоровья умеют жить полной грудью.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Лариса Фоминых.

"В день конкурса в зале центра мы откроем выставку работ рукоделия и художников с ОВЗ. Возраст участников от 14 до 35 лет, но если кто-то пожелает представить свою работу вне возрастных рамок, не откажем. Хочется отметить, что у нас в городе есть мастера с инвалидностью, чьи работы известны далеко за пределами Ялуторовска", - рассказала она.

Около 100 человек в этот день выйдут на сцену. Концерт ялуторовчан с ограничениями по здоровью пройдет по номинациям: хореография, художественное слово, вокал и другие. Жюри оценит выступление артистов, мастеров, выберет победителей и отметит подарками всех конкурсантов.

"Традиционно в нашем смотре-конкурсе ко Дню инвалидов участвуют постояльцы психоневрологического интерната города, школа-интернет №6 для слабовидящих, общество инвалидов. У нас есть ребята с инвалидностью из разных микрорайонов города, которые заняты в объединениях молодежного центра. Они также станут участниками нашего праздника. Таким образом, мы реализуем направления программы "Доступная среда"", - отметила директор Молодежного центра Ялуторовска.

Организаторы добавляют, что конкурс "Это вы можете" является определенным стимулом для людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям творчеством. Данная категория людей отмечает свою социальную востребованность и защищенность.

Вход на концерт свободный.

Анжела Лебедева