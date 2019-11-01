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Евгений Заболотный обсудит с тюменскими блогерами проблемы города

Общество, 16:40 12 ноября 2019

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный встретится с молодежью города. Дискуссия по вопросам развития города и реализации общественных инициатив пройдет в мультицентре "Моя территория" 13 ноября, начало – в 15 часов.

Участники встречи поделятся мнением о том, что нравится им в Тюмени, а что хотелось бы изменить.

Участие в дискуссии уже подтвердили члены Общественной молодежной палаты, предприниматели, представители Студенческого совета Тюменской области, люди творческих профессий, молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, сообщает информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы.

"Встречаться с молодыми лидерами всегда интересно, потому что вопросы, которые они задают, волнуют большинство их ровесников", – отметил Евгений Заболотный.

Встречу председателя Тюменской городской думы с тюменскими блогерами и лидерами среди молодежи можно будет посмотреть онлайн: прямая трансляция мероприятия пройдет на сайте сетевого ресурса Moi-portal и в группе интернет-издания во "ВКонтакте".

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# Евгений Заболотный , Тюменская гордума

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