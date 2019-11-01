"Тюмень Водоканал" восстанавливает поврежденный коллектор на улице Харьковской

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

В круглосуточном режиме "Тюмень Водоканал" ликвидирует повреждение коллектора на улице Харьковской, произошедшее 12 ноября из-за подмыва и провала дорожного полотна в районе перекрестка ул. Харьковской и Одесской около 15 часов, сообщает администрация областного центра.

Специалисты предприятия оперативно разработали план устранения нештатной ситуации и приступили к его выполнению. Бригады компании оснащены всей необходимой спецтехникой и оборудованием.

Сначала проводилась промывка участка коллектора для отвода стоков. После земляных работ и определения характера повреждения его устранят.

Временно ограничено движение по ул. Харьковской в сторону ул. Пермякова.

"Тюмень Водоканал" приносит извинения за временные неудобства. Сотрудники предприятия приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ.