На улице Харьковской в Тюмени ограничено движение из-за обвала грунта

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Провал образовался на проезжей части в районе перекрестка ул. Харьковская и Одесская в Тюмени около 15 часов 12 ноября. На участке ограничено движение.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, на месте работают специалисты дорожных служб и сотрудники ГИБДД.

"Движение по направлению со стороны улицы Одесской в сторону улицы Пермякова по улице Харьковской закрыто в одном направлении. В обратном направлении — со стороны улицы Пермякова — транспорт движется", — сообщил он.

Инна Пахомова