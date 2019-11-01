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На улице Харьковской в Тюмени ограничено движение из-за обвала грунта

Происшествия, 16:14 12 ноября 2019

ИА "Тюменская линия"

Провал образовался на проезжей части в районе перекрестка ул. Харьковская и Одесская в Тюмени около 15 часов 12 ноября. На участке ограничено движение.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, на месте работают специалисты дорожных служб и сотрудники ГИБДД.

"Движение по направлению со стороны улицы Одесской в сторону улицы Пермякова по улице Харьковской закрыто в одном направлении. В обратном направлении — со стороны улицы Пермякова — транспорт движется", — сообщил он.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дороги

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