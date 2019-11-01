Урок о Крыме тюменского учителя признан лучшим в стране

| Фото: скриншот видео урока Алены Шастиной | Фото: скриншот видео урока Алены Шастиной

Урок учителя истории школы №40 Тюмени Алены Шастиной, посвященный пятилетию присоединения полуострова Крым к России, признан лучшим по итогам всероссийского конкурса "Лучшие профориентационные практики" Министерства просвещения РФ.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила автор урока Алена Шастина.

Всего на конкурс, который проходил на платформе "ПроеКТОриЯ" поступило более 1,5 тысяч заявок от учителей России. Лучшими признаны 110 проектов. От Тюменской области на конкурс было направлено 21 заявка, урок Алены Шастиной получил наивысшую оценку экспертов.

"Урок о Крыме универсальный: учащиеся поделены на три группы – человек-природа; человек-общество; человек-экономика. 30 профессий было рассмотрено на этом уроке, - рассказывает Алена Шастина. - Каждый ребенок, в зависимости от своих индивидуальных способностей, мог узнать о той или иной профессии. Мы работали с разными предметами из Крыма, привлекали ресурс интернета, соцсетей. Разрабатывая этот урок, учитывала, с какими социальными партнерами можно сотрудничать, как привлечь общественность, родителей. Прописала компетенции, в том числе WorldSkills, жесткие и мягкие навыки, о которых в образовании много говорят".

Конкурс лучших профориентационных практик, которые реализуют педагоги России, проходил дистанционно, учителя регистрировались на портале "ПроеКТОриЯ" в личных кабинетах и прикрепляли материалы: видеоэссе, презентацию урока по методике, наглядные пособия и другое. Конкурс стартовал 6 сентября, результаты стали известны 8 ноября.

"Это победа – опыт, который я получу на форуме в Ярославе с 23 по 26 ноября. Это новые практики, общение с коллегами, министрами. Для детей – это профориентация, возможность трудоустройства. Со мной поедет наши ученики Алексей Тарасов - он выигрывал чемпионаты всех уровней по робототехнике, и Никита Дубровин, он в этом году занял второе место в конкурсе, где презентовал свою куклу-марионетку. У них наибольшие достижения, которые нужны "Проектории"", - сказала учитель истории школы №40 Тюмени Алена Шастина.

Добавим, для Алены Шастиной победа в конкурсе "ПроеКТОрии" - вторая, в 2018 году на всероссийском конкурсе "Авторские уроки будущего" она выиграла его вместе с учителем Физико-математической школы Тюменской области Денисом Трушниковым.

Анжела Лебедева