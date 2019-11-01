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Названы продукты, ускоряющие обмен веществ

Общество, 17:45 13 ноября 2019

www.medikforum.ru | Фото: www.medikforum.ru

Список рекомендаций людям, которые хотят ускорить метаболизм, составили диетологи, пишет Food News.

В первую очередь следует пить зеленый чай, который способен увеличить расход энергии на пять процентов, что способствует борьбе с лишним весом и ожирением. Диетологи также советуют употреблять вареные вкрутую яйца, поскольку оно содержит около 6,29 граммов белка.

Богатые протеином продукты значительно увеличивают термический эффект пищи (калории, потраченные на переваривание). Среди других рекомендаций — имбирь, чечевица, перец чили, льняные семечки, кофе, бразильские орехи, брокколи и темно-зеленые листовые овощи.

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# диета , ожирение , чай

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