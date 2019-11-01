Тюменских студентов зовут на участие в "Вузорубке"

| Фото: Институт социально-гуманитарных наук во ВКонтакте | Фото: Институт социально-гуманитарных наук во ВКонтакте

Прием заявок на участие в проекте "Вузорубка" продлен по 19 ноября. К участию приглашаются студенты тюменских вузов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер проекта "Вузорубка" Лариса Рябкова, для участников организуют четыре встречи. 19 ноября в центре "Медиаполис" пройдет питч-сессия. На нем участники познакомятся друг с другом, расскажут о себе и найдут себе команды. Будут организованы группы по семь человек.

26 ноября в 19 часов стартует интеллект-баттл в ТюмГУ (ул. Ленина, 23, аудитория 501). Участников ждет специально разработанный квиз. 30 ноября в 14 часов в развлекательном центре "Ниндзя парк" в ТРЦ "Колумб" начнется креативный челлендж. Студентам предстоит пройти несколько заданий, после каждого прохождения челленджа команда зарабатывает игровую валюту.

После 30 ноября участники смогут зарегистрироваться на образовательной платформе "Твой университет" и ознакомиться с видеоуроками по созданию социального проекта, пройти тренинги. На финальном событии, которое пройдет 7 декабря, пройдет защита проектов, которые представят студенты. Команда, которая получит наибольшее количество баллов, станет победителем.

Студенты могут пройти регистрацию по ссылке.

Инна Пахомова