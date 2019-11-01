Александр Моор: в вопросе строительства развязки в районе Комарово важно найти компромисс

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В решении вопроса о строительства развязки в районе Комарово важно прийти к компромиссу и принять решение, которое бы устраивало жителей Тюмени. Такое мнение в программе "Час с губернатором" высказал глава Тюменской области Александр Моор.

"Создана рабочая группа, местные жители встречаются с чиновниками и толк от этих встреч, безусловно, есть. Я рад, что ситуация пошла по такому пути, это означает, что жители интересуются судьбой города и им это не безразлично. Такие рабочие группы - хороший повод научиться решать вопрос не языком ультиматума, а профессионально", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что если сначала была создана рабочая группа с жителями Комарово, Ожогино и Патрушево, то теперь к обсуждению присоединились жители Тюменской слободы, собравшие более 1 тыс. 200 подписей в поддержку строительства развязки.

"Это еще раз подтверждает, что в условиях сложившейся городской застройки любой проект всегда найдет и противников, и сторонников. Поэтому важно ответить на все вопросы, договориться и принять решение большинством голосов", - сказал Моор.

Напомним, ранее инициативная группа жителей коттеджных поселков Комарово и Патрушево выступила против строительства развязки, предлагая альтернативные варианты. В то же время жители "Тюменской слободы" предлагают как можно скорее начать проектирование и строительство автомобильной дороги, чтобы решить транспортные проблемы, сложившиеся в юго-западной части города.

Любовь Голышева