Депутат Госдумы рассказал об особенностях тюменского НОЦ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об отличиях межрегионального НОЦ, который появится в Тюмени, рассказал на форуме ИНФОТЕХ-2019 председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно- промышленного комплекса РФ, президент ассоциации содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев.

Он отметил, что входит в совет научно-образовательных центров мирового уровня, которые будут созданы в России за три года. Депутат Госдумы подчеркнул, что это в первую очередь история об индустриальных партнерах, которые должны и готовы инвестировать ресурсы в технологические инновации.

НОЦ Тюменской области имеет коренные отличия, по мнению Владимира Гутенева. Это его межрегиональный характер, мощнейшие индустриальные партнеры и верно выбранная тематика.

"В рамках задач, поставленных президентом по диверсификации оборонно-промышленного комплекса, доля гражданской продукции должна к 2025 году достичь 30 процентов, а к 2030 году - 50 процентов. Мы в первую очередь должны опираться на мощные промышленные регионы. И здесь тесная связь крупнейших госкорпораций, НОЦ, вузов и институтов системы академии наук должны дать ту синергию, на которую рассчитывает руководитель страны и все граждане", - сообщил Владимир Гутенев.

Дарья Казакова