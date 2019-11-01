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Наркозависимый водитель заплатит двести тысяч рублей

Происшествия, 14:37 13 ноября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На 200 тыс. рублей оштрафован в Тюмени наркозависимый водитель. 28-летний мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщает областная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 11 сентября в садоводческом обществе "Рябинушка" автопатруль остановил ВАЗ-21102. Выяснилось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее он уже был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на год и восемь месяцев за отказ от медицинского освидетельствования.

Суд назначил тюменцу штраф в размере 200 тыс. рублей и лишил его прав на два года и десять месяцев.

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# наркотики , прокуратура , уголовное дело

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