Наркозависимый водитель заплатит двести тысяч рублей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На 200 тыс. рублей оштрафован в Тюмени наркозависимый водитель. 28-летний мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщает областная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 11 сентября в садоводческом обществе "Рябинушка" автопатруль остановил ВАЗ-21102. Выяснилось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее он уже был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на год и восемь месяцев за отказ от медицинского освидетельствования.

Суд назначил тюменцу штраф в размере 200 тыс. рублей и лишил его прав на два года и десять месяцев.