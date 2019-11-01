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На улице Чаплина в Тюмени отключат светофор

Общество, 07:51 14 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 14 ноября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объекты на пересечениях ул. Домостроителей с ул. Западносибирской, а также на ул. Домостроителей в районе жилого массива и стадиона.

С 9 до 17 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Чаплина и ул. Молодежной.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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