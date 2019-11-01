Родителям детей с нарушениями речи помогут на конференции в Тюмени

| Фото: Региональный центр "Семья" | Фото: Региональный центр "Семья"

Родителей, воспитывающих детей с нарушениями речи, приглашают на конференцию "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения", которая состоится в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (ул. Малыгина, 73) 23 ноября, начало в 11 часов, вход свободный.

Как сообщает центр "Семья", на мероприятии можно получить ответы на вопросы: что делать, если ребенок не говорит, когда нужно начинать беспокоиться, ждать или действовать, каковы психологические аспекты речевых нарушений, взаимосвязь речевого развития и соматического здоровья ребенка и другие.

Можно будет проконсультироваться у профессиональных логопедов, дефектологов, психологов, педагогов.

"Региональный центр "Семья" совместно с департаментом образования и науки Тюменской области, Ассоциацией логопедов региона и Тюменским государственным университетом подготовили масштабное значимое мероприятие для родителей, столкнувшихся с проблемами речевого развития у детей, - отметила директор центра "Семья" Елена Перминова. – На конференции родители не только смогут задать свои вопросы специалистам, но и ознакомиться с широким спектром услуг, предлагаемых различными учреждениями и организациями нашего города, помогающих преодолеть проблемы с речью у людей всех возрастов – на мероприятии будет работать выставка учреждений, представляющих эффективные методики работы, в том числе с детьми, страдающими тяжелыми множественными нарушениями развития".

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