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Лучших в силовом экстриме определили в тюменской исправительной колонии

Общество, 11:07 15 ноября 2019

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Осужденный отряда №11 показал лучший результат в соревнованиях по силовому экстриму в исправительной колонии №1, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Соревнования в учреждениях УИС юга Тюменской области прошли впервые.

В соревнованиях приняли участие осужденные различных отрядов колонии, они соревновались в таких видах состязаний, как поднятие гантели весом 50 кг 600 грамм одной рукой над головой в течение трех минут с фиксацией в крайнем верхнем положении не менее одной секунды; переворачивание колеса весом 162 кг на дистанции в 30 метров и перенос двух гантелей по 50 кг в обратном направлении.

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В дальнейшем соревнования по силовому экстриму планируется провести во всех исправительных учреждениях, подведомственных УФСИН России по Тюменской области.

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# силовой экстрим , соревнования , УФСИН по Тюменской области

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