Лучших в силовом экстриме определили в тюменской исправительной колонии

72.fsin.su/ 72.fsin.su/

Осужденный отряда №11 показал лучший результат в соревнованиях по силовому экстриму в исправительной колонии №1, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Соревнования в учреждениях УИС юга Тюменской области прошли впервые.

В соревнованиях приняли участие осужденные различных отрядов колонии, они соревновались в таких видах состязаний, как поднятие гантели весом 50 кг 600 грамм одной рукой над головой в течение трех минут с фиксацией в крайнем верхнем положении не менее одной секунды; переворачивание колеса весом 162 кг на дистанции в 30 метров и перенос двух гантелей по 50 кг в обратном направлении.

72.fsin.su/ 72.fsin.su/

В дальнейшем соревнования по силовому экстриму планируется провести во всех исправительных учреждениях, подведомственных УФСИН России по Тюменской области.