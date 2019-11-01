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ЗОЖ-игру для школьников провели волонтеры-медики

Общество, 12:24 14 ноября 2019

Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Более 100 тюменских школьников 5-7 классов участвовали в итоговой мультиигре "Будь ЗОЖ!", которую провели студенты Тюменского государственного медицинского университета - активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" на базе вуза, сообщает Тюменский ГМУ.

На интерактивных площадках ребята составляли пропорции питания, оказывали первую помощь при кровотечениях, выполняли сердечно-легочную реанимацию, транспортировку больного на носилках, проходили станцию по профилактике вредных привычек.

Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Проект игры "Будь ЗОЖ" реализуется за счет гранта, выигранного студенткой Тюменского ГМУ Ксенией Кузьминой на форуме "УТРО-2019". В течение двух месяцев волонтеры-медики проводили тестирования по здоровому образу жизни среди учащихся в школах Тюмени. Добровольцы организовали восемь интерактивных уроков по вопросам правильного питания, профилактике вредных привычек, оказанию первой помощи, формированию двигательной активности.

Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

По словам координатора проекта Ксении Кузьминой, суть мультиигры - донести до школьников информации о здоровом образе жизни в игровой форме, подкрепляя игру соревновательным компонентом и практическими занятиями.

"Важно сформировать у учащихся логическое мышление, которое поможет им не потеряться в сложной ситуации и быстро принять решение. Кто знает, может один из них спасет человеку жизнь?" – сказала студентка.

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# волонтеры-медики , ЗОЖ

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