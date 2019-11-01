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Директор тюменской фирмы проиграл пятнадцать миллионов рублей

Происшествия, 11:51 14 ноября 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима получил 35-летний уроженец Шадринска Курганской области за хищение более 15 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина являлся директором одной из тюменских фирм. С июля по ноябрь 2017 года он похитил у фирмы более 15 млн рублей. Пропажа денег была выявлена в ноябре 2017 года, когда банк приостановил операции по счету в связи с задолженностью по кредиту. По заявлению учредителя полиция возбудила уголовное дело.

Как полагает следствие, директор похищенные средства потратил, делая ставки на сайтах букмекерских контор. В январе 2019 года мужчина был задержан в Шадринске и по решению суда заключен под стражу.

Он добровольно возместил 500 тыс. рублей. Суд взыскал с него в возмещение ущерба оставшиеся деньги, более 14,6 млн рублей.

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# полиция , прокуратура , уголовное дело

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