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Тюменцы участвуют в Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Общество, 13:30 14 ноября 2019

culturalforum.ru | Фото: culturalforum.ru

Делегация Тюменского концертно-театрального объединения принимает участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 14 по 16 ноября, сообщает ТКТО.

В 2019 году главная тема форума, признанного культурным событием мирового уровня, - "Культурные коды в условиях глобализации".

Участие в форуме ежегодно принимают звезды драматического театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, представители академического сообщества, лидеры культурной политики.

В 2019 году гостями события стали кинорежиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук; пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет; театральные режиссеры Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, Валерий Фокин, Константин Богомолов; писатели Дмитрий Быков и Павел Басинский; звезды джазовой музыки Тиль Брённер и Игорь Бутман; директора главных музеев страны Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Владимир Гусев; медиаменеджер Алексей Венедиктов, журналист и писатель Михаил Зыгарь.

Состоятся пленарные заседания, обширная фестивальная программа, лекции ведущих мировых экспертов по технологиям в культуре и интеллектуальный марафон о современном искусстве.

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