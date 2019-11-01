Тюменские ученые выяснили, что меняет в людях лечебный массаж

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые ТюмГУ совместно с с коллегами из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского исследовали изменения эмоций и восприятия своей привлекательности у пациентов с заболеваниями позвоночника после курса лечебного массажа, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи оценили изменения восприятия образа тела после массажа у 50 пациентов с больным позвоночником. Каждый из них проходил лечебный курс из 10 сеансов. Нервно-психическое напряжение после массажа либо значительно снижалось, либо полностью нормализовалось. Истощение и усталость в большинстве случаев сменялись активностью и хорошим настроением.

Психологические показатели оценили до и после курса с помощью цветового теста Макса Люшера и методики Игоря Соломина "Цветовые метафоры". Данные способы позволяют получать информацию с бессознательного уровня, когда человек связывает жизненные ситуации и потребности с эмоциональными реакциями.

Психосемантический анализ показывает, что после сеансов массажа, жизненные ценности, связанные со здоровьем и восприятием себя как более необходимого и привлекательного, объединяются в одну группу. То есть человек перестает "заниматься болезнью" и открывается для внешней среды, поэтому семейные и романтические отношения улучшаются.

"После курса лечебного массажа, вдобавок к собственно лечебному эффекту, улучшается общее психоэмоциональное состояние пациентов. Учитывая, что эффект получен на пациентах с заболеваниями – на относительно здоровых людях его будет получить легче", - рассказала автор исследования, доцент кафедры общей и социальной психологии ИПиП ТюмГУ Инна Васильева.

Она отметила, что обыденные представления о том, что физиотерапевтические процедуры оказывают положительное влияние на психику, уже доказаны. Поэтому для улучшения эмоционального состояния имеет смысл задействовать весь арсенал доступных методов – не только психологические, но и психофизиологические и физиотерапевтические. Далее ученые ТюмГУ намерены оценить психологические эффекты от косметологических процедур разной степени инвазивности: фейсбилдинга, "уколов красоты" и косметологических масок.