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Сотрудники мобильного пункта спасли водителя от переохлаждения на федеральной трассе

Общество, 13:19 14 ноября 2019

ГУ МЧС по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области (архив)

Мобильный пункт обогрева начал работать в Уватском районе 14 ноября, сообщает региональное управление МЧС России.

На 379 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, недалеко от с. Уват ночью 14 ноября сотрудники 140 пожарно-спасательной части оказали помощь водителю неисправной "Газели". Спасатели помогли отогреться водителю и с помощью тепловой пушки и электрогенератора привели в порядок топливную систему. На это им потребовалось около получаса - автомобилист поблагодарил сотрудников МЧС и продолжил путь.

Пункт обогрева – это пункт временного характера, который создается преимущественно на федеральных и региональных трассах для организации оказания помощи силами МЧС участникам дорожного движения в период сильных морозов, заторов, буранов и других неблагоприятных погодных условий.

Он укомплектован мобильной радиостанцией, теплой одеждой и обувью, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи. У спасателей всегда есть горячий чай. Кроме того, в мобильных пунктах имеются технические средства спасения: тепловая пушка для отогрева техники, жесткая сцепка, электрогенератор, паяльная лампа и другое необходимое оборудование. Минувшей зимой сотни водителей и пассажиров транспортных средств получили помощь на участках автодорог в Тюменском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Заводоуковском, Голышмановском, Омутинском, Ишимском и Исетском районах.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает водителям: прежде чем отправиться в дорогу, обязательно проверьте исправность своей техники, возьмите с собой теплые вещи, и сотовый телефон с полной заряженной батареей, заправляйтесь зимним топливом.

В случае если требуется помощь пожарных и спасателей, достаточно позвонить по телефону 01 или для абонентов мобильной связи – 101 или 112.

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# мобильные пункты обогрева , спасатели

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