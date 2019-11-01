Как вовремя распознать признаки диабета, рассказали эксперты

| Фото: областной больницы №3 Тобольска | Фото: областной больницы №3 Тобольска

"Семья и диабет" – тема Всемирного дня диабета в 2019 году, который отмечается 14 ноября. По данным Международной федерации диабета (IDF), сегодня в мире с диабетом живет один из 11 человек. При этом каждый второй заболевший не знает о своем диагнозе, сообщает Роспотребнадзор.

Исследования, проведенные специалистами IDF в 2018 году, показали, что, хотя у большинства опрошенных один из членов семьи имел диагноз "диабет", каждый третий не заметил бы признаки надвигающейся болезни. При этом самая распространенная форма недуга, диабет второго типа, – заболевание, которое можно предотвратить примерно в половине случаев.

Миф или правда?:

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЖАЖДА – СИГНАЛ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА.

Ответ: Слишком сильное и частое желание пить является возможным предупреждением о диабете.

При сахарном диабете в крови повышается уровень глюкозы. "Сахар" оттягивает на себя воду из тканей в кровяное русло. Клетки организма оказываются в состоянии дефицита воды, возникает чувство жажды.

ЛЮДИ С ДИАБЕТОМ ЧАСТО ТЕРЯЮТ ОБОНЯНИЕ.

Ответ: Это неправда. Снижение обоняния не является симптомом сахарного диабета.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС МОЖЕТ УКАЗАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДИАБЕТ.

Ответ: Это неправда. Диабет и потеря волос также никак не связаны между собой.

ЧАСТОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ – ВОЗМОЖНЫЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК.

Ответ: Частое мочеиспускание может сигнализировать о начале диабета. Так организм пытается избавиться от лишней глюкозы, выделяя ее с большим объемом мочи.

ЛЮДИ С ДИАБЕТОМ МОГУТ ИСПЫТЫВАТЬ ОНЕМЕНИЕ В РУКАХ И НОГАХ.

Ответ: онемение и покалывание в конечностях (диабетическая невропатия) – один из симптомов развивающегося диабета.

Длительное повышение уровня глюкозы в крови приводит к тому, что сахар начинает образовывать биохимические соединения с белками эндотелия сосудов. Из-за этого нарушается кровоснабжение тканей на уровне микроциркуляции – самых мелких капилляров в конечностях, головном мозге, сетчатке глаз, почек.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА.

Ответ: Избыточный вес не увеличивает риск развития диабета 1 типа, но является фактором риска развития диабета 2 типа. Диабет 1 типа обычно вызывается аутоиммунной реакцией, при которой защитная система организма атакует клетки, вырабатывающие инсулин.

Сахарный диабет 2 типа развивается из-за того, что клетки и ткани теряют чувствительность к действию гормона инсулина. Из-за этого глюкоза не может попасть внутрь клетки и накапливается в крови. Часто именно на фоне ожирения ткани теряют способность отвечать на действие инсулина.

ЛЮДИ С ДИАБЕТОМ НЕ МОГУТ ЕСТЬ СЛАДКОЕ.

Ответ: Люди с диабетом могут есть сладкое, но им, как и всем остальным, для общего здоровья и хорошего самочувствия следует отказаться от употребления слишком большого количества продуктов с высоким содержанием сахара.

При сахарном диабете организм теряет способность правильно распоряжаться поступившей глюкозой. У здоровых людей регуляция уровня глюкозы происходит в автоматическом режиме: инсулина выделяется ровно столько, сколько нужно для того, чтобы переправить глюкозу из крови в клетки. У пациентов с сахарным диабетом тонкие механизмы регуляции нарушены. Наибольший скачок сахара в крови дают быстрые углеводы, поэтому они не рекомендованы при диабете.

ДИАБЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ.

Ответ: Диабет – серьезное заболевание, если его не лечить или лечить неправильно. Он ответственен за четыре миллиона смертей в год и является основной причиной сердечных заболеваний, инсульта, слепоты, почечной недостаточности и ампутации нижних конечностей. Диабет стал причиной четырех миллионов смертей в 2017 году.

Повышение уровня глюкозы неизбежно ведет к развитию осложнений. Чем дольше сохраняется высокий уровень сахара, тем ближе момент, когда патологические изменения в организме станут необратимыми. И наоборот, чем раньше выявлено заболевание, тем проще взять его под контроль и прожить долгую жизнь.

В качестве основного скринингового теста применяется тест на глюкозу. Поскольку уровень глюкозы в крови меняется в зависимости от приема пищи, также для диагностики выполняют исследование гликированного гемоглобина – биохимического соединения глюкозы с гемоглобином красных клеток крови. Срок жизни эритроцитов – 3 месяца, поэтому повышенный гликированный гемоглобин говорит о том, что состояние гипергликемии является постоянным.

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ДИАБЕТОМ ОТ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА.

Ответ: Это правда. Сахарный диабет – не инфекция. Заразиться им нельзя. Но предрасположенность к сахарному диабету передается генетически. Риск заболеть выше у тех людей, чьи близкие кровные родственники больны диабетом.

ЛЮДИ С ДИАБЕТОМ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ.

Ответ: Люди с диабетом должны регулярно заниматься спортом. Регулярная физическая активность и здоровое, сбалансированное питание являются важными компонентами не только для профилактики диабета, но и для управления развитием этого заболевания.