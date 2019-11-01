Воспитанников ДШИ "Этюд" посвятят в музыканты

| Фото: ДШИ "Этюд" во Вконтакте | Фото: ДШИ "Этюд" во Вконтакте

Праздник "Посвящение в музыканты" начнется в Детской школе искусств "Этюд" (в корпусе по ул. Широтная, 15) 16 ноября в 11 часов, сообщает пресс-служба школы.

Для участников праздника пройдут музыкальные игры, концерт учащихся различных отделений школы.

16 ноября в 15 часов в корпусе на ул. Текстильная, 21 откроется концерт эстрадной музыки, подготовленный преподавателями и учащимися отделения народных инструментов. Главными героями вечера станут юные баянисты и аккордеонисты.

17 ноября в 10 часов в корпусе по ул. Широтная, 15 стартует Школьный конкурс юных вокалистов "Звонкие голоса". Юные таланты, изучающие академический вокал представят на суд жюри и зрителей свои лучшие номера.

Вход на все мероприятия – свободный.