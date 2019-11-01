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Коммунальная авария на улице Харьковской в Тюмени ликвидирована

Общество, 18:03 14 ноября 2019

пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Сотрудники компании "Тюмень Водоканал" восстановили канализационный коллектор на ул. Харьковской в Тюмени, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в компании, нештатная ситуация устранена без отключения и ограничения водоснабжения. 15 ноября предстоит засыпать котлован, глубина которого шесть метров. В выходные планируют восстановить дорожное покрытие. Работы проведет Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие.

пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Напомним, повреждение канализационного коллектора на пересечении ул. Харьковской и Одесской в областном центре произошло 12 ноября. В результате подмыва дорожного полотна образовался провал.

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# ремонт , Тюмень Водоканал

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